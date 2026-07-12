Аргентина обыграла Швейцарию и стала последним полуфиналистом чемпионата мира

Сборная Аргентины вырвала путёвку в полуфинал чемпионата мира после драматичной развязки в матче со Швейцарией. Победитель четвертьфинала определился только в дополнительное время — аргентинцы забили дважды после 90 минут игры и завершили встречу со счётом 3:1.

Команда Аргентины первой добилась успеха: на 10-й минуте Алексис Маккаллистер открыл счёт. Однако удержать преимущество в основное время действующим чемпионам мира не удалось. На 67-й минуте Дан Ндойе поразил ворота аргентинцев и сравнял показатели на табло.

Швейцария не смогла довести матч до серии пенальти. На 112-й минуте Хулиан Альварес вновь вывел Аргентину вперёд, а окончательную точку в противостоянии поставил Лаутаро Мартинес — его гол на 120-й минуте с добавленным временем закрепил победу команды. В полуфинале Аргентина сыграет со сборной Англии. Встреча состоится 15 июля.

Ранее аргентинский игрок Лионель Месси стал первым футболистом, которому удалось оформить десять результативных передач в истории чемпионатов мира. Юбилейный ассист аргентинский нападающий записал на свой счёт в матче против Швейцарии. Кроме того, он стал новым рекордсменом чемпионатов мира по числу матчей в плей-офф. Форвард сборной Аргентины превзошёл достижение бывшего нападающего Германии Мирослава Клозе.