Полуфинал ЧМ-2026 Аргентина – Англия рискует стать скандальным из-за войны 1982 года: Историк объяснил подоплёку

Полуфинальная игра ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Англии получила статус матча с самым высоким уровнем риска. Одной из причин усиленных мер безопасности называют Фолклендскую войну 1982 года. О том, почему конфликт 44-летней давности до сих пор влияет на отношения — не только политические, но и спортивные, Life.ru объяснил кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Магомед Кодзоев.

Этот конфликт между Аргентиной и Великобританией носит затяжной, тлеющий характер и представляет собой глубинный антагонизм, уходящий корнями в историю. Хотя на отдельных этапах — в том числе и в недавнем прошлом — аргентинские правительства предпринимали попытки нормализовать отношения с Лондоном и даже добивались некоторого потепления, ни одной администрации так и не удалось преодолеть инерцию этого многолетнего противостояния. Магомед Кодзоев Кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН

Суть проблемы выходит далеко за рамки спора о самих Фолклендских (Мальвинских) островах. По словам историка, речь идёт о целой группе территорий, включая Южную Георгию и Южные Сандвичевы острова. С точки зрения морского права, принадлежность этих островов открывает для Аргентины дополнительные возможности в отношении антарктических территорий, а это, в свою очередь, колоссальные ресурсы: биоресурсы, полезные ископаемые и стратегические запасы пресной воды. Таким образом, Фолклендские острова — это не просто клочок суши, а стратегический ресурс, от которого не может отказаться ни одно аргентинское правительство, вне зависимости от его идеологической окраски.

К этому добавляется мощный фактор исторической памяти. Трагедия вооружённого конфликта 1982 года оставила глубокую рану в сознании аргентинцев. Тогда военная хунта, пытаясь поднять свою популярность, затеяла авантюру по захвату островов, однако стремительная ответная операция британских сил закончилась разгромом аргентинских войск, напомнил Кодзоев. И это привело к падению хунты.

«Позднее, уже в 2012 году, при президенте Кристине Киршнер, конфликт вновь обострился, но, к счастью, тогда он остался в дипломатических рамках, не перерастая в военное противостояние, — добавил латиноамериканист. — Важно понимать, что этот спор — не просто межправительственный. Для аргентинского общества он глубоко укоренён в коллективной памяти и ассоциируется с колониальным прошлым, что делает его крайне чувствительным на национальном уровне».

И до сих пор риск эскалации в среднесрочной или долгосрочной перспективе сохраняется. Однако при нынешнем президенте Хавьере Милее, политике правого толка, радикального ухудшения ситуации ожидать не приходится — его внешнеполитический курс вряд ли приведёт к резкому обострению, считает Кодзоев. Тем не менее этот дамоклов меч по-прежнему висит над двусторонними отношениями, и проблема остаётся открытой.

Фолклендская (Мальвинская) война — вооружённый конфликт между Аргентиной и Великобританией, продолжавшийся с 2 апреля по 14 июня 1982 года. Причиной стал давний спор о принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов: Аргентина считает их своей территорией, однако с 1833 года архипелаг находится под контролем Великобритании.

После высадки аргентинских войск Лондон направил к островам военно-морскую группировку и вернул контроль над архипелагом. Война завершилась капитуляцией аргентинского гарнизона и победой Великобритании. Конфликт унёс жизни 907 человек, а его последствия оказались значительными: в Аргентине поражение ускорило падение военной диктатуры, а в Великобритании укрепило позиции премьер-министра Маргарет Тэтчер.