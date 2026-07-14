Призрак Марадоны и «рука Бога»: Аргентина начала психологическую атаку на Англию ещё до начала матча

Действующие чемпионы мира намерены выйти на решающий полуфинал против англичан в синей выездной экипировке. Соответствующий запрос уже направлен, и южноамериканцы сознательно откажутся от традиционной полосатой расцветки в пользу тёмно-синего комплекта, пишет Daily Mail.

За этим решением кроется очевидный психологический расчёт. Именно в такой форме Диего Марадона проводил знаменитый четвертьфинал мундиаля 1986 года в Мехико, когда аргентинцы выбили родоначальников футбола из турнира.

Тогда легендарный игрок оформил два мяча, ставших историей. Первый — скандальная «рука Бога», которую не зафиксировала судейская бригада, и второй — признанный «Голом столетия» после сольного прохода.

Бывший вратарь сборной Англии Питер Шилтон, пропустивший тот самый удар кулаком, лишь недавно признался, что готов забыть обиду. Он рассказал The Telegraph, что поездка в Буэнос-Айрес и тёплый приём аргентинцев помогли ему примириться с прошлым, хотя истина, по его словам, известна всем, кто видел тот эпизод.

Англичане, в свою очередь, не собираются отступать от привычного — команда Гарри Кейна вновь выйдет в классическом белом комплекте. Однако назначение арбитра Исмаила Эльфата вызвало у британских болельщиков вопросы: рефери хорошо знаком с Лионелем Месси по работе в MLS и даже судил матч, где аргентинец завоевал первый трофей с «Интер Майами».

Турнирный путь южноамериканцев вообще сопровождается обвинениями в судейской благосклонности. После четвертьфинала со Швейцарией защитник Мануэль Аканджи открыто возмущался тем, что абсолютно все решения трактовались против его сборной.

Накануне игры в Атланте соперники уже обмениваются информационными уколами. Аргентинские медиа тиражируют слухи о травме плеча Джуда Беллингема, а английские фанаты запустили сгенерированное нейросетью видео с Маргарет Тэтчер в роли судьи — отсылка к фолклендскому конфликту 1982 года. Похоже, что новое огненное противостояние неизбежно.

Life.ru рассказывал, что в Интернете набирает обороты кампания за исключение сборной Аргентины из чемпионата мира 2026 года. Инициаторы запустили отдельный сайт Argentina Out и утверждают, будто судейский корпус вместе с футбольным руководством настолько симпатизируют Лионелю Месси, что его команду целенаправленно тащат прямиком в финал, лишая остальных участников равных шансов на титул. Счётчик на портале, по заверениям организаторов, показывает свыше трёх миллионов подписей, однако независимых подтверждений этой цифры не существует, а сама площадка не аффилирована ни с ФИФА, ни с национальными федерациями.