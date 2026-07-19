Месси стал первым футболистом в истории, вышедшим в старте в трёх финалах ЧМ

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси вошёл в историю мирового футбола, став первым игроком, вышедшим в стартовом составе сразу в трёх финалах чемпионатов мира.

39-летний аргентинец появился на поле с первых минут решающего матча ЧМ-2026 против сборной Испании. Ранее он также начинал в основе финалы мировых первенств 2014 и 2022 годов.

Кроме того, Месси стал самым возрастным полевым футболистом, сыгравшим в финале чемпионата мира. Он превзошёл достижение шведа Гуннара Грена, который принимал участие в решающем матче ЧМ-1958 в возрасте 37 лет и 241 дня.

Аргентинец также стал вторым футболистом в истории, принявшим участие в трёх финалах мировых первенств. Ранее подобное достижение покорилось бразильскому защитнику Кафу, который был участником финалов 1994, 1998 и 2002 годов. Однако только в двух из них он выходил в стартовом составе — в 1994 году Кафу появился на поле лишь по ходу встречи.

Абсолютный рекорд по возрасту среди участников финалов чемпионатов мира по-прежнему принадлежит итальянскому голкиперу Дино Дзоффу. В финале ЧМ-1982 против сборной ФРГ он сыграл в возрасте 40 лет и 133 дней.

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин уложился в два слова, описывая игру Месси на мундиале. Говоря о прославленном аргентинце, Овечкин также вспомнил Криштиану Роналду. Хоккеист отметил, что ему жаль португальца, который вылетел с мундиаля со своей сборной, но «такова жизнь».