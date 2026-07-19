Овечкин уложился в два слова, описывая игру Месси на мундиале

Хоккеист «Вашингтон кэпиталз» российского происхождения Александр Овечкин признался, что из всех игроков на чемпионате мира по футболу самое огромное впечатление на него своей игрой произвёл капитан Аргентины Лионель Месси. Об этом пишет «Матч ТВ».

«Месси, конечно. Без вариантов. Гений футбола, за ним приятно наблюдать», — сказал Ови.

Говоря о прославленном аргентинце, Овечкин также вспомнил Криштиану Роналду. Хоккеист отметил, что ему жаль португальца, который вылетел с мундиаля со своей сборной, но «такова жизнь».

В том интервью Овечкин пожелал победы Аргентине в матче с Англией, которая, на его взгляд, намного сильнее как сборная. Однако аргентинцы на пути в финал преодолели и это испытание, вырвав победу в огненном матче, где Лионель Месси со своими двумя ассистами был признан лучшим игроком встречи.