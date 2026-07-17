«Иногда сам замечаю»: Лазарев высказался о сходстве с Лионелем Месси

Сергей Лазарев впервые прокомментировал сравнения с футболистом Лионелем Месси. Певец признался телеграм-каналу «Mash на спорте», что и сам иногда замечает внешнее сходство. По словам исполнителя, особенно похожими они выглядят на отдельных снимках и при определённом повороте головы.

«Ну, есть, правда, есть определённый поворот головы у меня, когда мы действительно с ним похожи! И я иногда сам замечаю это — какие-то, вот, вижу фотосессии Месси и где-то, да, есть сходство. Но это классно!» — сказал Лазарев.

Артист добавил, что положительно относится к таким сравнениям и считает аргентинца легендой мирового футбола. Кроме того, Лазарев с удовольствием встретился бы с Месси лично.

До этого певец отреагировал комментарием к посту в соцсетях, в котором ему желали удачи на чемпионате мира. Он в шутку написал, что будет биться ради фанатов также, как когда-то бился за победу на «Евровидении».

Ранее Life.ru писал, что Месси признали лучшим игроком полуфинала ЧМ-2026 против Англии. Аргентинский форвард не отличился забитым мячом, однако дважды ассистировал партнёрам. Благодаря этим результативным передачам он вновь возглавил рейтинг «Золотой бутсы» Adidas, опередив Килиана Мбаппе.