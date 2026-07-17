«Куда идёшь, ФИФА?» Зепп Блаттер раскритиковал идею устроить шоу в перерыве финала ЧМ

Бывший президент ФИФА Йозеф (Зепп) Блаттер осудил решение провести масштабное музыкальное шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу. Своим негодованием он поделился на странице в соцсети X, задавшись риторическим вопросом о том, в каком направлении теперь движется организация.

«Паузы на водопой были лишь началом. В воскресенье финал чемпионата мира покажет главную изюминку турнира — самый длинный перерыв в истории футбола. Финал чемпионата мира как копия Супербоула. Куда идёшь, ФИФА?», — написал он.

Блаттер считает, что мировое первенство начали сознательно подгонять под формат американского Супербоула, где спортивный финал Национальной футбольной лиги по традиции совмещают с выступлениями звёзд первой величины. По мнению экс-главы федерации, такой подход разрушает привычный облик турнира.

В 2026 году во время перерыва Супербоула главным хедлайнером стал пуэрториканский рэпер Bad Bunny, также там выступили Леди Гага и Рики Мартин. Открывала же матч группа Green Day.

Напомним, в перерыве финального матча чемпионата мира 2026 года состоится грандиозное музыкальное представление, ради которого организаторы пошли на изменение регламента. Паузу между первым и вторым таймами увеличат до 30 минут. Хедлайнером шоу станет канадский певец Джастин Бибер. Компанию ему на сцене составят Мадонна, Шакира, южнокорейский коллектив BTS, а также нигериец Burna Boy, дирижёр Густаво Дудамель и хор PS22. Кроме того, в выступлении задействуют культовых персонажей из шоу «Улица Сезам» и «Маппеты».