Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 15:26

«Куда идёшь, ФИФА?» Зепп Блаттер раскритиковал идею устроить шоу в перерыве финала ЧМ

Экс-глава ФИФА Блаттер осудил федерацию за музыкальное шоу в перерыве финала ЧМ

Экс-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер. Обложка © AP/TASS

Экс-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер. Обложка © AP/TASS

Бывший президент ФИФА Йозеф (Зепп) Блаттер осудил решение провести масштабное музыкальное шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу. Своим негодованием он поделился на странице в соцсети X, задавшись риторическим вопросом о том, в каком направлении теперь движется организация.

«Паузы на водопой были лишь началом. В воскресенье финал чемпионата мира покажет главную изюминку турнира — самый длинный перерыв в истории футбола. Финал чемпионата мира как копия Супербоула. Куда идёшь, ФИФА?», — написал он.

Блаттер считает, что мировое первенство начали сознательно подгонять под формат американского Супербоула, где спортивный финал Национальной футбольной лиги по традиции совмещают с выступлениями звёзд первой величины. По мнению экс-главы федерации, такой подход разрушает привычный облик турнира.

В 2026 году во время перерыва Супербоула главным хедлайнером стал пуэрториканский рэпер Bad Bunny, также там выступили Леди Гага и Рики Мартин. Открывала же матч группа Green Day.

«Хочу орать, а не смотреть повторы»: Акинфеев осудил введение «водопауз» на ЧМ
«Хочу орать, а не смотреть повторы»: Акинфеев осудил введение «водопауз» на ЧМ

Напомним, в перерыве финального матча чемпионата мира 2026 года состоится грандиозное музыкальное представление, ради которого организаторы пошли на изменение регламента. Паузу между первым и вторым таймами увеличат до 30 минут. Хедлайнером шоу станет канадский певец Джастин Бибер. Компанию ему на сцене составят Мадонна, Шакира, южнокорейский коллектив BTS, а также нигериец Burna Boy, дирижёр Густаво Дудамель и хор PS22. Кроме того, в выступлении задействуют культовых персонажей из шоу «Улица Сезам» и «Маппеты».

Последние новости с 23-го чемпионата мира по футболу ФИФА, который проходит в США, Мексике и Канаде, читайте в специальном разделе Life.ru

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ЧМ по футболу — 2026
  • Футбол
  • Йозеф Блаттер
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar