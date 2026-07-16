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16 июля, 08:43

«Хочу орать, а не смотреть повторы»: Акинфеев осудил введение «водопауз» на ЧМ

Акинфеев: «Водопаузы» на чемпионате мира убивают футбольную динамику

Обложка © ТАСС / IMAGO/Markus Fischer

Обложка © ТАСС / IMAGO/Markus Fischer

Голкипер Игорь Акинфеев жёстко раскритиковал «водопойные паузы» на чемпионате мира, назвав их шоу-элементом, убивающим футбольную динамику. Об этом он заявил 360.ru.

Голкипер заявил, что рекламные остановки нарушают связь болельщиков с игрой.

«Я хочу орать и кричать в динамике, когда команды играют, а не смотреть повторы на экранах», — подчеркнул вратарь.

По его мнению, всё, что касается шоу в американском стиле, разрушает спортивную составляющую и «не совсем футбольную» суть.

При этом Акинфеев позитивно оценил вместимость стадионов в США, назвав их «крутыми», но отметил, что шоу-составляющая не должна преобладать над спортивной частью.

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