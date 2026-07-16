Аргентина обыграла Англию и встретится с Испанией в финале ЧМ

Сборная Аргентины сохранила шансы на защиту чемпионского титула, обыграв Англию в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Встреча в Атланте завершилась со счётом 2:1, а судьба путёвки в финал решилась лишь в компенсированное время.

После безголевого первого тайма счёт открыли англичане. На 55-й минуте Энтони Гордон вывел свою команду вперёд, и это преимущество сохранялось большую часть второго тайма. Перелом наступил незадолго до финального свистка. На 85-й минуте Энцо Фернандес восстановил равновесие, а уже на второй компенсированной минуте Лаутаро Мартинес отправил мяч в сетку и принёс аргентинцам победу.

В финале мирового первенства 19 июля аргентинская команда встретится со сборной Испании, которая взяла верх над Францией со счётом 2:0.

Ранее Life.ru писал, что Лионель Месси установил очередное достижение для полевых футболистов в полуфинальных матчах чемпионатов мира. Аргентинец в возрасте 39 лет и 21 дня вышел в стартовом составе на матч ЧМ-2026 против Англии и стал самым возрастным полевым игроком в истории полуфиналов чемпионатов мира. До этого рекорд принадлежал немцу Фрицу Вальтеру и шведу Гуннару Грену. Они выходили на полуфинальный матч турнира 1958 года между сборными ФРГ и Швеции. Им было по 37 лет.