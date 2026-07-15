Названы стартовые составы сборных Аргентины и Англии на полуфинал ЧМ-2026

Лионель Месси выйдет в стартовом составе сборной Аргентины на полуфинальный матч чемпионата мира 2026 года против Англии. Капитан «альбиселесте» сыграет в атаке вместе с Хулианом Альваресом.

Стартовый состав Аргентины выглядит следующим образом: Эмилиано Мартинес — Николас Тальяфико, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро, Науэль Молина — Леандро Паредес, Родриго Де Пауль, Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер — Лионель Месси, Хулиан Альварес.

Сборная Англии выйдет на поле в следующем сочетании: Джордан Пикфорд — Эзри Конса, Джон Стоунз, Марк Гехи, Нико О'Райли — Деклан Райс, Эллиот Андерсон — Букайо Сака, Джуд Беллингем, Энтони Гордон — Харри Кейн.

Месси с партнёрами постараются приблизить Аргентину к защите чемпионского титула. Англия же во главе с Кейном и Беллингемом рассчитывает впервые с 1966 года выйти в финал главного мирового турнира.

Полуфинал Аргентина — Англия начнётся 15 июля в 22:00 по мск. Победитель встречи сыграет в решающем матче турнира с Испанией.

Напомним, команда Томаса Тухеля пробилась в 1/2 финала после победы над Норвегией в четвертьфинале со счётом 2:1. Подопечные Лионеля Скалони победили Швейцарию 3:1. При этом оба матча завершились в дополнительное время.