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15 июля, 17:35

Названы стартовые составы сборных Аргентины и Англии на полуфинал ЧМ-2026

Месси и Беллингем выйдут в стартовых составах Аргентины и Англии в полуфинале ЧМ

Обложка © EPA / RONALD WITTEK, AP / Bernat Armangue

Обложка © EPA / RONALD WITTEK, AP / Bernat Armangue

Лионель Месси выйдет в стартовом составе сборной Аргентины на полуфинальный матч чемпионата мира 2026 года против Англии. Капитан «альбиселесте» сыграет в атаке вместе с Хулианом Альваресом.

Стартовый состав Аргентины выглядит следующим образом: Эмилиано МартинесНиколас Тальяфико, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро, Науэль МолинаЛеандро Паредес, Родриго Де Пауль, Энцо Фернандес, Алексис Мак АллистерЛионель Месси, Хулиан Альварес.

Сборная Англии выйдет на поле в следующем сочетании: Джордан ПикфордЭзри Конса, Джон Стоунз, Марк Гехи, Нико О'РайлиДеклан Райс, Эллиот АндерсонБукайо Сака, Джуд Беллингем, Энтони ГордонХарри Кейн.

Месси с партнёрами постараются приблизить Аргентину к защите чемпионского титула. Англия же во главе с Кейном и Беллингемом рассчитывает впервые с 1966 года выйти в финал главного мирового турнира.

Полуфинал Аргентина — Англия начнётся 15 июля в 22:00 по мск. Победитель встречи сыграет в решающем матче турнира с Испанией.

Месси против Беллингема: где смотреть Англия — Аргентина и кто сыграет с Испанией
Месси против Беллингема: где смотреть Англия — Аргентина и кто сыграет с Испанией

Напомним, команда Томаса Тухеля пробилась в 1/2 финала после победы над Норвегией в четвертьфинале со счётом 2:1. Подопечные Лионеля Скалони победили Швейцарию 3:1. При этом оба матча завершились в дополнительное время.

Ранее историк объяснил, почему Фолклендская война может испортить полуфинал ЧМ-2026. Вице-президент Аргентины уже подлила масла в огонь, назвав англичан пиратами-узурпаторами.

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Полина Никифорова
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