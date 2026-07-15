«Играем против пиратов-узурпаторов»: Вице-президент Аргентины сделала громкое заявление перед матчем с Англией

Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль связала полуфинал чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Англии с конфликтом вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов. По её словам, эта встреча имеет для страны особое значение.

«Завтра мы играем против пиратов-узурпаторов. Это не просто очередной матч», — указала она накануне в соцсети X.

Политик подчеркнула, что Аргентина продолжает отстаивать свою позицию по вопросу принадлежности островов. Её заявление вызвало широкий резонанс перед игрой.

Фолклендская война — вооружённый конфликт между Великобританией и Аргентиной за контроль над Фолклендскими (Мальвинскими) островами, который продолжался со 2 апреля по 14 июня 1982 года. Боевые действия начались после высадки аргентинских войск на архипелаг, а завершились капитуляцией аргентинского гарнизона после британской военной операции по возвращению островов. В результате конфликта погибли более 900 человек, а Фолклендские острова остались под контролем Великобритании, хотя Аргентина продолжает оспаривать их принадлежность.

Ранее стало известно, что полуфинал чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Англии получил повышенный уровень контроля со стороны служб безопасности. Решение об усилении мер приняли после координационного совещания с участием представителей ФБР, ФИФА и правоохранительных органов. Специалисты ожидают возможного роста напряжённости среди болельщиков. Игра начнётся сегодня в 22:00.