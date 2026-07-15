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15 июля, 15:12

«Играем против пиратов-узурпаторов»: Вице-президент Аргентины сделала громкое заявление перед матчем с Англией

Вице-президент Аргентины назвала англичан пиратами-узурпаторами перед матчем ЧМ

Обложка © ТАСС / AP / Mario De Fina

Обложка © ТАСС / AP / Mario De Fina

Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль связала полуфинал чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Англии с конфликтом вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов. По её словам, эта встреча имеет для страны особое значение.

«Завтра мы играем против пиратов-узурпаторов. Это не просто очередной матч», — указала она накануне в соцсети X.

Политик подчеркнула, что Аргентина продолжает отстаивать свою позицию по вопросу принадлежности островов. Её заявление вызвало широкий резонанс перед игрой.

Фолклендская война — вооружённый конфликт между Великобританией и Аргентиной за контроль над Фолклендскими (Мальвинскими) островами, который продолжался со 2 апреля по 14 июня 1982 года. Боевые действия начались после высадки аргентинских войск на архипелаг, а завершились капитуляцией аргентинского гарнизона после британской военной операции по возвращению островов. В результате конфликта погибли более 900 человек, а Фолклендские острова остались под контролем Великобритании, хотя Аргентина продолжает оспаривать их принадлежность.

Полуфинал ЧМ-2026 Аргентина – Англия рискует стать скандальным из-за войны 1982 года: Историк объяснил подоплёку
Полуфинал ЧМ-2026 Аргентина – Англия рискует стать скандальным из-за войны 1982 года: Историк объяснил подоплёку

Ранее стало известно, что полуфинал чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Англии получил повышенный уровень контроля со стороны служб безопасности. Решение об усилении мер приняли после координационного совещания с участием представителей ФБР, ФИФА и правоохранительных органов. Специалисты ожидают возможного роста напряжённости среди болельщиков. Игра начнётся сегодня в 22:00.

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Милена Скрипальщикова
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