Перерыв в финале чемпионата мира по футболу увеличат до 30 минут

Перерыв между первым и вторым таймами в финале чемпионата мира по футболу могут увеличить до 30 минут. Об этом сообщила газета The Times.

По данным СМИ, организаторы рассматривают возможность продлить паузу в два раза. Финальная встреча состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде, который находится в штате Нью-Джерси.

Напомним, в перерыве финального матча чемпионата мира 2026 года состоится масштабное музыкальное шоу. Одним из его участников станет канадский певец Джастин Бибер. Также на сцену, как ожидается, выйдут Мадонна, Шакира и южнокорейская группа BTS, нигерийский музыкант Burna Boy, венесуэльский дирижер Густаво Дудамель и хор PS22. В нём также примут участие персонажи из шоу «Улица Сезам» и «Маппеты».

Ранее телеканалы опасались, что из-за масштабного шоу в перерыве придется урезать традиционный разбор первого тайма. Теперь же журналисты уверены: 30 минут хватит и на 11-минутное выступление, и на полноценный 15-минутный анализ.