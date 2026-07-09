Джастин Бибер присоединился к Мадонне и Шакире на финале ЧМ-2026

Канадский певец Джастин Бибер примет участие в музыкальной программе финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года. Артист выступит во время перерыва решающей игры турнира. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола.

Компания исполнителей, которые выйдут на сцену во время матча, уже включает несколько мировых звёзд. Среди заявленных участников — американская певица Мадонна, колумбийская артистка Шакира и южнокорейская поп-группа BTS. Мировое первенство 2026 года принимают сразу три государства — США, Канада и Мексика.

Заключительная встреча турнира состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Именно там определится победитель чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что цены на билеты на четвертьфинальные матчи чемпионата мира значительно изменились после вылета Криштиану Роналду с турнира. Стоимость посещения игр этой стадии снизилась почти на 60%. Если до этого самые доступные варианты обходились примерно в 2950 долларов (около 226 тысяч рублей), то позднее минимальная цена опустилась примерно до 1200 долларов (около 92 тысяч рублей).