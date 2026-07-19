Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июля, 15:09

Месси получит «Золотой мяч» ЧМ-2026 даже в случае поражения в финале

Лионель Месси. Обложка © TACC / Leo Barrilari / SPP / Sipa USA

Лионель Месси. Обложка © TACC / Leo Barrilari / SPP / Sipa USA

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси станет обладателем «Золотого мяча» чемпионата мира 2026 года вне зависимости от результата финального матча против Испании, сообщает The Touchline в соцсетях. По информации источника, соответствующее решение предварительно утверждено техническим комитетом ФИФА.

На нынешнем турнире 39-летний аргентинец провёл семь матчей, забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи. Если информация подтвердится, Месси станет трёхкратным обладателем «Золотого мяча» чемпионатов мира: ранее он получал эту награду в 2014 и 2022 годах.

Овечкин уложился в два слова, описывая игру Месси на мундиале
Овечкин уложился в два слова, описывая игру Месси на мундиале

Ранее Килиан Мбаппе заявил, что в финале ЧМ-2026 ожидает гола от Лионеля Месси. Нападающий сборной Франции поделился этим после того, как сам обновил рекорд мировых первенств, забив два мяча в матче за третье место и доведя общий счёт до 22 голов в 22 играх. Так он превзошёл достижение аргентинца (21 мяч). Основные расклады перед решающим матчем между Испанией и Аргентиной собраны в материале Life.ru.

Последние новости с 23-го чемпионата мира по футболу ФИФА, который проходит в США, Мексике и Канаде, читайте в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Футбол
  • ЧМ по футболу — 2026
  • Лионель Месси
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar