Месси получит «Золотой мяч» ЧМ-2026 даже в случае поражения в финале

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси станет обладателем «Золотого мяча» чемпионата мира 2026 года вне зависимости от результата финального матча против Испании, сообщает The Touchline в соцсетях. По информации источника, соответствующее решение предварительно утверждено техническим комитетом ФИФА.

На нынешнем турнире 39-летний аргентинец провёл семь матчей, забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи. Если информация подтвердится, Месси станет трёхкратным обладателем «Золотого мяча» чемпионатов мира: ранее он получал эту награду в 2014 и 2022 годах.

Ранее Килиан Мбаппе заявил, что в финале ЧМ-2026 ожидает гола от Лионеля Месси. Нападающий сборной Франции поделился этим после того, как сам обновил рекорд мировых первенств, забив два мяча в матче за третье место и доведя общий счёт до 22 голов в 22 играх. Так он превзошёл достижение аргентинца (21 мяч). Основные расклады перед решающим матчем между Испанией и Аргентиной собраны в материале Life.ru.