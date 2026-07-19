Мбаппе предрёк гол Месси в финале чемпионата мира

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что ожидает гола Лионеля Месси в финале чемпионата мира 2026 года. Такое мнение француз высказал после того, как стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств.

В матче за третье место Мбаппе забил два мяча и довёл свой счёт до 22 голов в 22 матчах на чемпионатах мира, превзойдя достижение капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, у которого 21 мяч.

«Лео забивает постоянно. В финале он забьёт, это точно! Я же стараюсь помогать своей команде забивать», — приводит слова Мбаппе L'Équipe.

Француз признался, что гордится историческим достижением, однако предпочёл бы обменять личный рекорд на возможность сыграть в финале турнира.

«Конечно, когда ты забиваешь так много на чемпионатах мира, это выводит тебя на определённый уровень. Но я бы предпочёл не быть лучшим бомбардиром в истории турнира и сыграть завтрашний матч. Для наследия это здорово — осознавать, что я был одним из таких игроков. Но сейчас это не то, о чём я думаю», — отметил форвард.

Финальный матч чемпионата мира состоится 19 июля. За главный трофей турнира поспорят действующий чемпион мира сборная Аргентины и команда Испании. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп собирается посетить финал чемпионата мира по футболу и принять руководство ФИФА в Нью-Йорке. Президент США отправится на Манхэттен, где в Trump Tower пройдёт торжественный приём для представителей международной футбольной организации. Также американский лидер лично посмотрит решающий матч между сборными Аргентины и Испании на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси.