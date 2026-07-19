Федерация футбола Франции подтвердила уход Дешама из сборной после ЧМ-2026

Федерация футбола Франции официально подтвердила уход Дидье Дешама с поста главного тренера национальной команды.

Решение объявили после завершения выступления французов на чемпионате мира 2026 года. В матче за третье место команда уступила сборной Англии со счетом 4:6.

Дешам руководил французской сборной с 2012 года. За это время команда под его руководством выиграла чемпионат мира 2018 года, стала победителем Лиги наций в 2022-м, а также завоевала серебряные медали Евро-2016 и чемпионата мира 2022 года.

После триумфа на мировом первенстве в России Дешам вошёл в историю футбола как третий человек, сумевший выиграть чемпионат мира и в качестве игрока, и в роли главного тренера. До него подобное удавалось лишь бразильцу Марио Загало и немцу Францу Беккенбауэру.

До работы в сборной Франции специалист тренировал «Монако», туринский «Ювентус» и «Марсель», с которым в сезоне-2009/10 завоевал титул чемпиона Франции.

Ранее Life.ru писал, что вероятным сменщиком Дешама станет Зинедин Зидан, который впервые возглавит национальную команду.