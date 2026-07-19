Англия вырвала бронзу ЧМ-2026 у Франции в матче-триллере с 10 голами

Сборная Англии стала бронзовым призёром чемпионата мира по футболу, обыграв в матче за третье место команду Франции со счётом 6:4. Встреча прошла в Майами.

В составе победителей отличились Деклан Райс (3-я минута), Эзри Конса (18), Букайо Сака, оформивший хет-трик (37, 45+1, 87), а также Джуд Беллингем (90+8). За французскую команду мячи забили Килиан Мбаппе (48, 66), Брэдли Барколя (54) и Усман Дембеле (90+6).

Эта победа позволила англичанам впервые за 60 лет завершить чемпионат мира в тройке сильнейших. До этого сборная Англии поднималась на пьедестал только на домашнем мундиале 1966 года, где завоевала чемпионский титул.

На всех последующих мировых первенствах английская команда не смогла попасть в число призёров. Бронзовые медали ЧМ-2026 стали для неё первым подобным достижением с момента исторической победы на турнире 1966 года.

Позднее 19 июля определится и новый чемпион мира. В финальном матче турнира встретятся действующий обладатель титула сборная Аргентины и команда Испании. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее Life.ru рассказывал, какие приметы объединяют Аргентину перед финалом ЧМ. Стоит отметить, что президент страны Хавьер Милей пропустит финал ЧМ из-за суеверия, а вот лидер Белого дома Дональд Трамп будет присутствовать на игре.