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18 июля, 23:10

Англия вырвала бронзу ЧМ-2026 у Франции в матче-триллере с 10 голами

Обложка © X / FIFA World Cup

Обложка © X / FIFA World Cup

Сборная Англии стала бронзовым призёром чемпионата мира по футболу, обыграв в матче за третье место команду Франции со счётом 6:4. Встреча прошла в Майами.

В составе победителей отличились Деклан Райс (3-я минута), Эзри Конса (18), Букайо Сака, оформивший хет-трик (37, 45+1, 87), а также Джуд Беллингем (90+8). За французскую команду мячи забили Килиан Мбаппе (48, 66), Брэдли Барколя (54) и Усман Дембеле (90+6).

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Эта победа позволила англичанам впервые за 60 лет завершить чемпионат мира в тройке сильнейших. До этого сборная Англии поднималась на пьедестал только на домашнем мундиале 1966 года, где завоевала чемпионский титул.

На всех последующих мировых первенствах английская команда не смогла попасть в число призёров. Бронзовые медали ЧМ-2026 стали для неё первым подобным достижением с момента исторической победы на турнире 1966 года.

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Позднее 19 июля определится и новый чемпион мира. В финальном матче турнира встретятся действующий обладатель титула сборная Аргентины и команда Испании. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее Life.ru рассказывал, какие приметы объединяют Аргентину перед финалом ЧМ. Стоит отметить, что президент страны Хавьер Милей пропустит финал ЧМ из-за суеверия, а вот лидер Белого дома Дональд Трамп будет присутствовать на игре.

Последние новости с 23-го чемпионата мира по футболу ФИФА, который проходит в США, Мексике и Канаде, читайте в специальном разделе Life.ru.

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Артур Лапсаков
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