Президент Аргентины Милей пропустит финал ЧМ из-за суеверия

Президент Аргентины Хавьер Милей не отправится в США на финал чемпионата мира по футболу. О решении остаться дома политик рассказал в эфире радиостанции El Observador.

Глава государства признался, что будет наблюдать за игрой в своей резиденции Оливос. Именно там он находился во время всех предыдущих победных встреч.

В стране широко распространена традиция под названием «кабала». Суть её проста: если команда выиграла, для следующего матча нужно в точности воссоздать обстановку.

Милей подтвердил, что сознательно следует этому неписаному правилу. Отказ от поездки на стадион — часть личного ритуала.

Особое внимание уделяется и гардеробу. Политик старается не расставаться с определённой курткой, которая была на нём в моменты триумфов сборной.

В качестве доказательства он привёл случай во время игры со Швейцарией. «Мне стало жарко, и я её снял. Нам забили гол, и я снова надел её. Больше я её не снимал», — поделился глава государства.

Решающая встреча пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси). Соперником аргентинцев станет сборная Испании. Начало игры в 22:00 мск.