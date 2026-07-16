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16 июля, 12:21

Президент Аргентины выругался после выхода сборной в финал чемпионата мира

Обложка © Х / Javier Milei

Обложка © Х / Javier Milei

Президент Аргентины Хавьер Милей не сдержал эмоций после победы национальной команды над Англией в полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года и поздравил игроков с выходом в финал с использованием нецензурного выражения. Об этом он написал в своих соцсетях.

Сборная Аргентины обыграла команду Англии со счётом 2:1 и во второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира.

«Аргентина, вперёд, *****», — отреагировал он.

В посте глава государства использовал испанское ругательство «carajo». В зависимости от контекста это слово может переводиться как «чёрт возьми» или использоваться как более грубое эмоциональное выражение.

В решающем матче турнира аргентинская команда под руководством Лионеля Скалони встретится со сборной Испании. Финальная игра чемпионата мира состоится 19 июля.

В Буэнос-Айресе тысячи аргентинцев с песнями празднуют выход в финал ЧМ
В Буэнос-Айресе тысячи аргентинцев с песнями празднуют выход в финал ЧМ

Ранее сообщалось, что сборной Аргентины могут грозить дисциплинарные меры со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) из-за политической акции после полуфинала чемпионата мира. Поводом для возможного разбирательства стал баннер с надписью о принадлежности Мальвинских островов Аргентине, который футболисты показали во время празднования победы над Англией.

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Милена Скрипальщикова
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