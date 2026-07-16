Президент Аргентины выругался после выхода сборной в финал чемпионата мира

Президент Аргентины Хавьер Милей не сдержал эмоций после победы национальной команды над Англией в полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года и поздравил игроков с выходом в финал с использованием нецензурного выражения. Об этом он написал в своих соцсетях.

Сборная Аргентины обыграла команду Англии со счётом 2:1 и во второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира.

«Аргентина, вперёд, *****», — отреагировал он.

В посте глава государства использовал испанское ругательство «carajo». В зависимости от контекста это слово может переводиться как «чёрт возьми» или использоваться как более грубое эмоциональное выражение.

В решающем матче турнира аргентинская команда под руководством Лионеля Скалони встретится со сборной Испании. Финальная игра чемпионата мира состоится 19 июля.

Ранее сообщалось, что сборной Аргентины могут грозить дисциплинарные меры со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) из-за политической акции после полуфинала чемпионата мира. Поводом для возможного разбирательства стал баннер с надписью о принадлежности Мальвинских островов Аргентине, который футболисты показали во время празднования победы над Англией.