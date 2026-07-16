В Буэнос-Айресе тысячи аргентинцев с песнями празднуют выход в финал ЧМ

Жители Буэнос-Айреса начали праздновать выход сборной Аргентины в финал чемпионата мира. Болельщики собрались на улицах после победы команды над Англией со счётом 2:1.

Жители Буэнос-Айреса вышли на улицы после победы Аргентины. Видео © X / Jorge Macri

В разных районах города звучат автомобильные сигналы и песни. Люди размахивают национальными флагами на перекрёстках и из окон машин. Часть болельщиков направилась к Обелиску, который традиционно становится центром массовых празднований.

Несколько тысяч человек следили за полуфиналом на площадке с большим экраном. Её подготовили власти Буэнос-Айреса. Первый гол Англии зрители встретили молчанием, однако после ответного мяча аргентинцев люди начали петь и обнимать друг друга.

Матч имел для аргентинцев дополнительное значение из-за спора с Великобританией о принадлежности Мальвинских, или Фолклендских, островов. В 1982 году страны вели военные действия за контроль над архипелагом. Сборная Аргентины проведёт следующий матч 19 июля. В финале действующие чемпионы мира встретятся с командой Испании.

Ранее Аргентина победила Англию в полуфинале чемпионата мира 2026 года со счётом 2:1. После безголевого первого тайма счёт открыли англичане. На 55-й минуте Энтони Гордон вывел свою команду вперёд, и это преимущество сохранялось большую часть второго тайма. Перелом наступил незадолго до финального свистка. На 85-й минуте Энцо Фернандес восстановил равновесие, а уже на второй компенсированной минуте Лаутаро Мартинес отправил мяч в сетку и принёс аргентинцам победу.