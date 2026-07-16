Аргентине может грозить наказание ФИФА из-за баннера о Мальвинских островах

ФИФА может применить дисциплинарные меры к сборной Аргентины после политического заявления во время полуфинала чемпионата мира. Поводом стал баннер о спорных Мальвинских островах, который футболисты показали во время празднования победы над Англией. Об этом сообщает Би-би-си.

Аргентинская сборная в полуфинале турнира одержала волевую победу над командой Англии со счётом 2:1 и второй раз подряд получила право сыграть в решающем матче чемпионата мира. Однако внимание ФИФА привлекла акция игроков уже после финального свистка. Во время общения с болельщиками футболисты держали баннер с политическим лозунгом о принадлежности Мальвинских островов Аргентине.

Для футбольной ассоциации страны подобная ситуация не стала первой. В 2014 году ФИФА уже назначала AFA штраф в размере 20 тысяч фунтов стерлингов после того, как аргентинские игроки вынесли аналогичный плакат перед товарищеской встречей со сборной Словении. Причиной повышенного внимания к теме остаётся давний территориальный спор между Аргентиной и Великобританией. В 1982 году государства вступили в войну за контроль над Мальвинскими островами, которая завершилась поражением аргентинской стороны.

Перед полуфиналом власти США усилили меры безопасности. Болельщикам из Аргентины запретили проносить на стадион флаги, одежду, баннеры и другие предметы с политическими или расистскими сообщениями. Для охраны порядка на матче привлекли около 1600 сотрудников безопасности. Кроме того, перед игрой вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль назвала британцев «пиратами-узурпаторами» в соцсети X.

Ранее в Буэнос-Айресе начались массовые празднования после выхода сборной Аргентины в финал чемпионата мира. Болельщики вышли на улицы после победы национальной команды над Англией со счётом 2:1. В разных районах города слышны сигналы автомобилей и песни, а жители размахивают флагами Аргентины на перекрёстках и возле машин.