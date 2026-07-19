Мбаппе переписал историю чемпионатов мира, став лучшим бомбардиром с 22 голами

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил дубль в матче за третье место чемпионата мира — 2026 против команды Англии и установил сразу два выдающихся достижения.

Благодаря двум забитым мячам француз довёл общее количество голов на чемпионатах мира до 22. По этому показателю он превзошёл аргентинца Лионеля Месси, в активе которого 21 гол. При этом у капитана сборной Аргентины ещё остаётся возможность улучшить свой результат в финале нынешнего турнира.

Кроме того, Мбаппе забил уже 10 мячей на чемпионате мира — 2026. Ранее двузначную отметку по голам за один розыгрыш мирового первенства преодолевали лишь три футболиста. В разные годы это удавалось немцу Герду Мюллеру, который забил 10 голов на чемпионате мира 1970 года, венгру Шандору Кочишу с 11 мячами на турнире 1954 года и французу Жюсту Фонтену, до сих пор удерживающему рекорд с 13 голами на чемпионате мира 1958 года.

Мбаппе продолжает укреплять статус одного из самых результативных футболистов в истории мировых первенств и уже вписал свое имя в число главных рекордсменов турнира.

При этом Мбаппе на этом турнире стал худшим игроком по оборонительным действиям. За семь матчей на мировом первенстве капитан французской команды выполнил лишь одно успешное действие в обороне.