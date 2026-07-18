ФИФА не будет переносить финал ЧМ-2026 из-за дыма от канадских пожаров

ФИФА не намерена менять место или время проведения финала чемпионата мира из-за дыма от канадских лесных пожаров, который накрыл часть северо-востока США, сообщает Bloomberg. Матч между сборными Испании и Аргентины должен состояться в воскресенье на стадионе MetLife в Нью-Джерси.

Вопрос о влиянии ситуации с качеством воздуха обсуждался между представителями ФИФА и рабочей группой Белого дома, занимающейся подготовкой к ЧМ-2026. Однако, как сообщил представитель американской администрации, никаких официальных процедур по переносу встречи или изменению расписания не запускалось.

За погодными условиями и состоянием атмосферы организаторы продолжают следить в постоянном режиме. В командном центре ФИФА в Майами во время турнира работают специалисты Национальной метеорологической службы США, которые будут оценивать обстановку перед финалом.

Основной риск связан с дымом от масштабных пожаров в Канаде, который распространился на территории США. При этом метеорологи ожидают, что к дню игры концентрация дыма снизится. Старший прогнозист Центра прогнозирования погоды США Боб Оравец заявил, что воскресная ситуация не должна создать серьёзных препятствий для проведения матча.

«В воскресенье ситуация не будет плохой для чемпионата мира. Все данные показывают, что дым будет уходить», — отметил специалист.

Лесные пожары в Канаде стали причиной ухудшения качества воздуха в нескольких штатах США. В последние дни это уже отразилось на спортивных мероприятиях: в Чикаго перенесли матч MLS, а в Филадельфии начало бейсбольной встречи было сдвинуто на более раннее время. В крупных городах страны действовали предупреждения из-за загрязнения воздуха. Агентство по охране окружающей среды США сообщало об опасных показателях в отдельных районах, включая Детройт и Миннеаполис.

Ранее стало известно, что администрация Дональда Трампа провела переговоры с главой ФИФА Джанни Инфантино накануне финального матча чемпионата мира по футболу. Главной темой встречи стала ситуация с лесными пожарами и возможное воздействие дыма на участников и зрителей турнира.