Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июля, 03:37

Президент Мексики приедет на финал ЧМ по приглашению Трампа

Клаудия Шейнбаум. Обложка © Flickr / Ernesto Toboa

Клаудия Шейнбаум. Обложка © Flickr / Ernesto Toboa

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум посетит финальный матч чемпионата мира по футболу по приглашению президента США Дональда Трампа. Игра пройдёт в воскресенье в Нью-Йорке. Об этом сообщила газета Milenio со ссылкой на заявление мексиканского лидера.

«Да, я получила приглашение от президента Трампа поехать в воскресенье на финал чемпионата мира. Я приняла решение присутствовать, так как это прямое приглашение от президента Соединённых Штатов», — приводит издание слова Шейнбаум.

Президент Мексики также сообщила, что на матче будет присутствовать премьер-министр Канады Марк Карни. Таким образом, финал посетят лидеры трёх североамериканских государств.

В решающей встрече турнира сыграют сборные Испании и Аргентины. Победитель матча получит кубок чемпионата мира.

Трамп выделил игру Месси, Роналду и Кейна на ЧМ-2026
Трамп выделил игру Месси, Роналду и Кейна на ЧМ-2026

Ранее Дональд Трамп в шутку предложил провести один из следующих чемпионатов мира в США и Китае. Эту идею он озвучил во время мероприятия с президентом ФИФА Джанни Инфантино в Trump Tower. Американский лидер пошутил, что перелёты между двумя странами окажутся короткими и понравятся футболистам.

Последние новости с 23-го чемпионата мира по футболу ФИФА, который проходит в США, Мексике и Канаде, читайте в специальном разделе Life.ru

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ЧМ по футболу — 2026
  • Мексика
  • США
  • Дональд Трамп
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar