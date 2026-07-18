Президент Мексики приедет на финал ЧМ по приглашению Трампа

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум посетит финальный матч чемпионата мира по футболу по приглашению президента США Дональда Трампа. Игра пройдёт в воскресенье в Нью-Йорке. Об этом сообщила газета Milenio со ссылкой на заявление мексиканского лидера.

«Да, я получила приглашение от президента Трампа поехать в воскресенье на финал чемпионата мира. Я приняла решение присутствовать, так как это прямое приглашение от президента Соединённых Штатов», — приводит издание слова Шейнбаум.

Президент Мексики также сообщила, что на матче будет присутствовать премьер-министр Канады Марк Карни. Таким образом, финал посетят лидеры трёх североамериканских государств.

В решающей встрече турнира сыграют сборные Испании и Аргентины. Победитель матча получит кубок чемпионата мира.

Ранее Дональд Трамп в шутку предложил провести один из следующих чемпионатов мира в США и Китае. Эту идею он озвучил во время мероприятия с президентом ФИФА Джанни Инфантино в Trump Tower. Американский лидер пошутил, что перелёты между двумя странами окажутся короткими и понравятся футболистам.