Трамп выделил игру Месси, Роналду и Кейна на ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп поделился впечатлениями от игры сразу нескольких звёзд мирового футбола. В числе тех, кого он выделил, оказались капитаны сборных Аргентины, Португалии и Англии — Лионель Месси, Криштиану Роналду и Гарри Кейн. Об этом он сказал на мероприятии в Trump Tower, где также присутствовал глава ФИФА Джанни Инфантино.

Американский лидер высказался о выступлении Месси в матче Аргентины против Алжира в Канзас-Сити. Трамп назвал хет-трик футболиста редким достижением и подчеркнул высокий уровень игры аргентинца. Также республиканец положительно оценил способности Роналду, заявив, что португальский футболист относится к числу игроков с исключительным талантом. По словам Трампа, он знаком с форвардом лично и считает его выдающимся спортсменом.

Кроме того, хозяин Белого дома упомянул Кейна, с которым, по его словам, играет в гольф. Трамп заявил, что английский нападающий хорошо проявил себя, однако выразил несогласие с решением использовать его в обороне. Финальный матч чемпионата мира состоится 19 июля в штате Нью-Джерси, в нём встретятся сборные Аргентины и Испании.

А ранее стало известно, что футболисты и тренеры сборной, которая выиграет чемпионат мира в 2026 году, впервые получат чемпионские перстни. Всего будет изготовлено 30 перстней. Капитану команды и главному тренеру вручат временные версии сразу после решающей игры, а персонализированные награды получат позже. На одной стороне перстня будет изображен Кубок мира, а на другой — символы национальной команды-победителя.