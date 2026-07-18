Трамп в шутку предложил провести следующий ЧМ по футболу в США и Китае

На мероприятии с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, которое проходило в Trump Tower, американский лидер Дональд Трамп в шутку поделился идеей о том, чтобы хозяевами следующего чемпионата мира по футболу стали США и Китай.

«Я сказал ему (Инфантино. — Прим. Life.ru), что в следующий раз ему снова стоит выбрать США, но в этот раз не включать Мексику и Канаду. У Джанни была другая идея. Он сказал, что мы можем сделать это в Китае и США в следующий раз, так что будут короткие перелёты между играми. Игрокам это понравится», — сказал республиканец.

Следующие два чемпионата мира по футболу уже распределены по странам-хозяйкам: это решение было принято ещё в 2024 году. Так, в 2030 году турнир разделят Испания, Португалия и Марокко, свой вклад также внесут Аргентина, Парагвай и Уругвай, которые примут первые три матча. В 2034 году чемпионат пройдёт в Саудовской Аравии.