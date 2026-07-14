На главу ФИФА пожаловались в МОК после отмены дисквалификации Балогана
Джанни Инфантино. Обложка © ТАСС / EPA / ISAAC ESQUIVEL
Некоммерческая организация FairSquare решила подать жалобу в Международный олимпийский комитет на президента ФИФА Джанни Инфантино. Об этом сообщает издание City AM. Поводом стала приостановка дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогана.
FairSquare считает, что глава ФИФА нарушил обещание действовать независимо от коммерческих и политических интересов.
Речь идёт о клятве, которую Инфантино произнёс в 2020 году в офисе МОК в Лозанне. Организация намерена добиваться оценки его действий со стороны олимпийского движения. Чемпионат мира проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В полуфиналах сыграют Франция и Испания, а также Аргентина и Англия.
Напомним, нападающий сборной США Фоларин Балогун получил красную карточку в матче с Боснией и Герцеговиной и должен был пропустить встречу с Бельгией. Однако ФИФА приостановила дисквалификацию на год с испытательным сроком, оштрафовала футболиста на 40 тысяч долларов и допустила его к игре. Президент США Дональд Трамп после этого признал, что обращался в федерацию, и поблагодарил её за исправление «несправедливости». Бельгийская сторона пыталась оспорить решение, но жалобу отклонили, а сборная США в итоге проиграла со счётом 1:4 и выбыла из турнира. После матча бельгийцы призвали пересмотреть регламенты, а УЕФА назвал действия ФИФА «выходящими за все границы».
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