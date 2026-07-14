На главу ФИФА пожаловались в МОК после отмены дисквалификации Балогана

Речь идёт о клятве, которую Инфантино произнёс в 2020 году в офисе МОК в Лозанне. Организация намерена добиваться оценки его действий со стороны олимпийского движения. Чемпионат мира проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В полуфиналах сыграют Франция и Испания, а также Аргентина и Англия.

Напомним, нападающий сборной США Фоларин Балогун получил красную карточку в матче с Боснией и Герцеговиной и должен был пропустить встречу с Бельгией. Однако ФИФА приостановила дисквалификацию на год с испытательным сроком, оштрафовала футболиста на 40 тысяч долларов и допустила его к игре. Президент США Дональд Трамп после этого признал, что обращался в федерацию, и поблагодарил её за исправление «несправедливости». Бельгийская сторона пыталась оспорить решение, но жалобу отклонили, а сборная США в итоге проиграла со счётом 1:4 и выбыла из турнира. После матча бельгийцы призвали пересмотреть регламенты, а УЕФА назвал действия ФИФА «выходящими за все границы».