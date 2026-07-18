Трамп назвал эпизод с Балоганом самым ярким моментом ЧМ по футболу

Американский президент Дональд Трамп поставил эпизод с нападающим сборной США Фоларином Балоганом выше всех остальных воспоминаний о чемпионате мира по футболу. По его словам, именно история с приостановкой дисквалификации форварда оказалась самым заметным моментом турнира. Об этом республиканец сказал мероприятии в Trump Tower, с ним был и глава ФИФА Джанни Инфантино.

«Наверное, самым незабываемым был момент, когда одному джентльмену дали красную карточку. Я вынужден был позвонить Джанни и дать ему совет. Я сказал: «Джанни, я советую допустить этого парня до игры». Нет, такого я не говорил — я сказал, что хотел бы подать жалобу», — заявил он.

При этом республиканец признал, что не ожидал последствий своего вмешательства и, по его оценке, не до конца понимал, к чему приведёт этот разговор. Трамп также поддержал решение дисциплинарного комитета ФИФА, который приостановил дисквалификацию игрока. Он дал понять, что считает этот шаг правильным, поскольку он позволил сборной США выйти на поле в полном составе.