Белый дом обсудит с главой ФИФА риски проведения финала ЧМ-2026 на фоне пожаров

Администрация США проведёт переговоры с главой ФИФА Джанни Инфантино накануне финального матча чемпионата мира по футболу. Главной темой встречи станет ситуация с лесными пожарами и возможное воздействие дыма на участников и зрителей турнира. Об этом сообщил британский спортивный журналист Sky News Роб Харрис.

«Сегодня позднее представители Белого дома проведут встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино в преддверии финала чемпионата мира по футболу, который состоится в воскресенье, чтобы обсудить потенциальную угрозу здоровью, связанную с дымом от лесных пожаров в районе Нью-Йорка и Нью-Джерси», — пишет он.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил повысить пошлины на канадские товары, чтобы компенсировать ущерб от лесных пожаров в стране. Густой дым от возгораний достиг крупнейших городов США. Трамп заявил, что пожары ежегодно наносят Соединённым Штатам миллиардные убытки. Он обвинил канадские власти в недостаточной борьбе с сухой растительностью и лесным мусором, что способствует распространению пожаров. Смог от пожаров охватил восточное побережье США, включая Вашингтон, Нью-Йорк и Бостон.