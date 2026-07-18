Трамп потребовал выставить Канаде счёт за дым над городами США

Ущерб от канадских лесных пожаров следует включить в размер американских пошлин для Канады. Дым от возгораний распространился на крупные города США. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social.

Республиканец считает, что пожары ежегодно наносят Соединённым Штатам ущерб на миллиарды долларов. По его мнению, ответственность за эти потери несут канадские власти.

«Это умышленная халатность, которая становится ежегодным явлением и обходится Соединённым Штатам в миллиарды долларов, и стоимость ущерба от этого загрязнения по необходимости должна быть добавлена к пошлинам, которые Канада сейчас платит», — написал Трамп.

Президент США связал распространение огня с ненадлежащим управлением лесами. Он также обвинил Канаду в отказе от систематической уборки сухой растительности и другого лесного мусора. Дым от пожаров достиг восточного побережья США. Смог зафиксировали в Вашингтоне, Нью-Йорке, Бостоне и других крупных городах.

Ранее сообщалось, что поезд оказался среди лесного пожара в канадской провинции Онтарио. Состав остановился возле населённого пункта Армстронг, поскольку огонь приблизился к железнодорожным путям. Машинисты сняли горящие участки вдоль дороги на видео. Пожары продолжаются в Онтарио с конца мая. Власти эвакуировали жителей нескольких населённых пунктов и ограничили движение по автомобильным трассам. Распространению огня способствовали сухая погода и сильный ветер.