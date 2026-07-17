Шиитские группировки в Ираке объявили награду за голову Трампа — $10 млн

Проиранская коалиция «Исламское сопротивление в Ираке» пообещала выплатить 10 миллионов долларов тому, кто убьёт президента США Дональда Трампа. Об этом написала газета The Times of India.

По информации издания, вознаграждение получит человек, который расправится с американским лидером или поможет подготовить покушение. Утверждается, что нужную сумму собрали из добровольных взносов сторонников объединения.

Своё решение боевики объяснили местью за смерть командующего спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, а также заместителя руководителя иракских Сил народной мобилизации Абу Махди аль-Мухандиса.

Оба военачальника были убиты 3 января 2020 года. Удар нанёс американский беспилотник неподалёку от аэропорта Багдада. Приказ на операцию тогда отдал Трамп, который занимал пост главы Белого дома в первый раз.

Ранее Корпус стражей исламской революции назвал имущество Трампа на Ближнем Востоке законной целью для ударов. В опубликованном списке значились принадлежащие бизнесмену гольф-клубы, комплекс Trump International Hotel & Tower в Дубае, башня Trump Plaza в Джидде и небоскрёб Trump Tower в Эр-Рияде.