«Адский экспресс» в Канаде: поезд попал в огненное кольцо лесного пожара

В канадской провинции Онтарио поезд оказался окружён пламенем из-за масштабного лесного пожара. Составу пришлось остановиться прямо среди огненной зоны, а машинисты сняли происходящее на видео.

Поезд оказался в эпицентре лесного пожара в канадском Онтарио. Видео Х / The Hotshot Wake Up

Инцидент произошёл в районе населённого пункта Армстронг на северо-западе Онтарио. Железнодорожный состав оказался в непосредственной близости от очага возгорания и был вынужден прекратить движение. Машинисты нескольких поездов, оказавшихся в похожей ситуации, зафиксировали на камеры кадры с горящими участками вдоль железной дороги.

Лесные пожары в провинции продолжаются с конца мая. Из-за распространения огня власти уже эвакуировали жителей нескольких населённых пунктов. В последние дни ситуация осложнилась из-за сухой погоды и сильного ветра, которые способствуют быстрому распространению пламени. Кроме того, на северо-западе Онтарио пришлось ограничить движение по нескольким автомобильным трассам.

Ранее в Чернобыльской зоне отчуждения снова зафиксировали возгорание — спустя всего несколько дней после ликвидации предыдущего крупного пожара. Предыдущий пожар начался в конце июня и продолжался около двух недель. Во время возгорания Киев оказался накрыт плотным смогом, а специалисты отмечали увеличение концентрации продуктов горения в воздухе.