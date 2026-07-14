Чернобыль снова в дыму: В радиоактивной зоне отчуждения вспыхнул очередной лесной пожар

В Чернобыльской зоне отчуждения вновь возник пожар — всего через четыре дня после того, как спасатели справились с предыдущим крупным очагом. Об этом заявила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Тушение пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. Фото © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

«В зоне отчуждения продолжается ликвидация пожара лесной подстилки», — говорится в сообщении ведомства.

Предыдущее возгорание началось в конце июня и продолжалось около двух недель. В тот период Киев накрыл плотный смог, а специалисты фиксировали в воздухе повышенное содержание продуктов горения.

В начале июля на территории зоны отчуждения также наблюдали огненный смерч. Он сформировался из-за высокой температуры и сильных воздушных потоков над горящей местностью.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Чернобыльской зоне отчуждения спасатели зафиксировали огненный смерч, возникший из-за сочетания сильного ветра и масштабных природных пожаров. Возгорания уже привели к ухудшению качества воздуха в Киеве и соседних районах, а жителям рекомендовали реже находиться на улице.