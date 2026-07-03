«Вихрь апокалипсиса»: Под Киевом сняли на видео огненный смерч в Чернобыльской зоне

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) зафиксировала редкое природное явление — огненный смерч — в Чернобыльской зоне отчуждения, расположенной в Киевской области. Соответствующее видео ведомство опубликовало в своём Telegram-канале.

Кадры огненного смерча в Чернобыльской зоне отчуждения. Видео © Telegram / ГСЧС Украины

На кадрах видно, как взаимодействие ветра и огня формирует смерч, который движется по территории, охваченной пожарами. С конца прошлой недели в зоне отчуждения наблюдаются интенсивные экосистемные пожары, что привело к загрязнению воздуха в Киеве и окрестных районах.

В ГСЧС отметили, что спасатели непрерывно борются с огнём, который ежеминутно меняет направление из-за сильных порывов ветра. Ранее власти рекомендовали жителям Киева ограничить пребывание на открытом воздухе из-за дыма.

Напомним, что качество воздуха и видимость в Киевской области заметно ухудшились. Украинский гидрометцентр сообщил, что с 27 по 28 июня продукты горения от пожаров, которые начались 25 июня, распространились на юг — затронули Киев, Вышгородский, Бучанский и Броварской районы. Спутники зафиксировали повышенный уровень угарного газа и мелких частиц в воздухе на расстоянии до 170 километров от очагов возгорания.