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29 июня, 15:54

«Чернобыльский смог» дополз до Киева — зафиксировано загрязнение воздуха

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bond.aruke25

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bond.aruke25

Дым от пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения, вблизи Припяти, достиг Киевской области, значительно ухудшив качество воздуха и видимость. Украинский гидрометеорологический институт проинформировал, что с 27 по 28 июня продукты горения, образовавшиеся в результате пожаров, начавшихся 25 июня, распространились на юг, затронув Киев, Вышгородский, Бучанский и Броварской районы.

Спутниковые данные показывают повышенное содержание угарного газа и твёрдых частиц в воздухе на расстоянии до 170 км от очагов возгорания. Пожары в Чернобыльской зоне продолжаются, и существует риск повторного распространения дыма на Киев при северном ветре.

В ряде областей Украины начались аварийные отключения света
В ряде областей Украины начались аварийные отключения света

Отметим, что на прошлой неделе Киев уже страдал от сильного смога, который, предположительно, был связан с этими пожарами.

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Наталья Демьянова
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