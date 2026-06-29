В ряде областей Украины начались аварийные отключения света

Украина столкнулась с аварийными перебоями в электроснабжении, которые уже затронули Ровенскую и Хмельницкую области. По информации местных властей, причиной стали перегрузки в энергосистеме, спровоцированные жаркой погодой.

Глава Ровенской области Александр Коваль обратился к населению с просьбой рационально использовать электроприборы, особенно в пиковые часы потребления с 16:00 до 23:00. Аналогичная ситуация наблюдается и в Хмельницкой области, где экстремальные погодные условия привели к отключениям в областном центре и других районах.

Следует отметить, что ранее уже сообщалось о введении графиков отключений для Киева и области на 30 июня, а также о предстоящих отключениях в нескольких других регионах.

На днях экстренные отключения света уже вводили в Киеве. Сначала ограничения по команде «Укрэнерго» затронули левый берег города. Позже электричество начало пропадать и на правом берегу столицы. Жителям пришли уведомления об экстренных отключениях уже по всему Киеву.