Шмыгаль заявил о нехватке более €650 млн на энергетику Украины

Украине не хватает более 650 миллионов евро для покрытия потребностей в энергетической сфере. Основная часть суммы — 295 миллионов — требуется на восстановление и ремонт повреждённых объектов. Об этом заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, на развитие распределённой генерации необходимо около 192 миллионов евро, а на аварийный резерв и закупку критического оборудования — почти 148 миллионов.

«Уже сейчас общий объём необеспеченных потребностей превышает €650 млн. Наибольший объём приходится на восстановление и ремонт повреждённых энергетических объектов — €295 млн», — сообщил Шмыгаль.

Он добавил, что на встрече в польском Гданьске западные партнёры пообещали Украине 375 млн евро. Среди доноров: США — $175 млн, Швеция — 137 млн евро, Норвегия — 77 млн евро, Литва — 4 млн, Эстония — 2,125 млн и Исландия — 550 тыс. евро. С конца 2025 года в Незалежной действует режим чрезвычайной ситуации в энергетике, во многих регионах ежедневно вводят многочасовые отключения электричества.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия перечислила Украине первый транш военного финансирования — 3,2 млрд евро вместо обещанных 9,1 млрд. Оставшиеся почти 6 млрд евро на дроны, по её словам, будут выделены в ближайшие дни, хотя изначально планировалось единовременное перечисление всей суммы. Задержка связана с необходимостью отработать контроль за использованием средств: ЕК требует закупать дроны и комплектующие преимущественно у европейских производителей, исключения допускаются только для позиций, отсутствующих на европейском рынке.