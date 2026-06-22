Минобороны сообщило об ударах по объектам нефтепереработки и энергетики Украины

Российские военные за минувшие сутки поразили объекты инфраструктуры на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, удары наносились по предприятиям нефтепереработки, а также объектам топливно-энергетического комплекса.

Кроме того, поражена транспортная инфраструктура, которую использовали украинские войска.

Отметим, что российские военные ежедневно наносят весомый удар по объектам Украины. Накануне под удары попали инфраструктура военного аэродрома, заводы по переработке нефти, объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной сети. Также были атакованы склады с горючим, которым пользовались ВСУ, и логистические центры.