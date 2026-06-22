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22 июня, 10:04

Минобороны сообщило об ударах по объектам нефтепереработки и энергетики Украины

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Российские военные за минувшие сутки поразили объекты инфраструктуры на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, удары наносились по предприятиям нефтепереработки, а также объектам топливно-энергетического комплекса.

Кроме того, поражена транспортная инфраструктура, которую использовали украинские войска.

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Отметим, что российские военные ежедневно наносят весомый удар по объектам Украины. Накануне под удары попали инфраструктура военного аэродрома, заводы по переработке нефти, объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной сети. Также были атакованы склады с горючим, которым пользовались ВСУ, и логистические центры.

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Марина Фещенко
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