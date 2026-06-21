Армия России нанесла удары по объектам нефтепереработки и ТЭК Украины
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Российские военные за минувшие сутки нанесли весомый удар по объектам Украины. Об этом рассказали в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что под удары попали инфраструктура военного аэродрома, заводы по переработке нефти, объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной сети. Также были атакованы склады с горючим, которым пользовались ВСУ, и логистические центры.
Помимо этого, российские силы поразили мастерскую, где собирали дальнобойные беспилотники, и места, где такие аппараты хранились. Удары пришлись и по точкам временного размещения украинских формирований и иностранных наёмников.
Всего работа велась в 147 районах. По данным ведомства, для этого применялись оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия группировок войск.
А ранее в Минобороны сообщали об ударах по энергетическим и транспортным объектам, которыми пользовались ВСУ. Тогда также были поражены цеха по сборке и места хранения дальнобойных беспилотников, а ещё пункты временного размещения украинских формирований и иностранных наёмников. По данным ведомства, удары наносились в 154 районах.
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