Армия России нанесла удары по объектам нефтепереработки и ТЭК Украины

Российские военные за минувшие сутки нанесли весомый удар по объектам Украины. Об этом рассказали в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что под удары попали инфраструктура военного аэродрома, заводы по переработке нефти, объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной сети. Также были атакованы склады с горючим, которым пользовались ВСУ, и логистические центры.

Помимо этого, российские силы поразили мастерскую, где собирали дальнобойные беспилотники, и места, где такие аппараты хранились. Удары пришлись и по точкам временного размещения украинских формирований и иностранных наёмников.

Всего работа велась в 147 районах. По данным ведомства, для этого применялись оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия группировок войск.

А ранее в Минобороны сообщали об ударах по энергетическим и транспортным объектам, которыми пользовались ВСУ. Тогда также были поражены цеха по сборке и места хранения дальнобойных беспилотников, а ещё пункты временного размещения украинских формирований и иностранных наёмников. По данным ведомства, удары наносились в 154 районах.