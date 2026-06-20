Смертоносный «русский квартет» устроил апокалипсис на объектах ТЭК Украины

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, также поражены цеха производства и места хранения беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией… нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры… в 154 районах», — доложили в Минобороны 20 июня.

В министерстве уточнили, что удары наносились по широкому кругу целей в разных районах.