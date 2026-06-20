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20 июня, 09:27

Смертоносный «русский квартет» устроил апокалипсис на объектах ТЭК Украины

Обложка © GPTChat

Обложка © GPTChat

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, также поражены цеха производства и места хранения беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией… нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры… в 154 районах», — доложили в Минобороны 20 июня.

В министерстве уточнили, что удары наносились по широкому кругу целей в разных районах.

На видео сняли налёт «Герани» и взрыв в логистическом центре ВСУ «Новая почта»
На видео сняли налёт «Герани» и взрыв в логистическом центре ВСУ «Новая почта»

Ранее Медведев объявил Киеву об отмене всех правил после ударов по Москве. Для России единственным недопустимым действием в отношении Украины остаётся умышленное уничтожение гражданских лиц, заметил он. Речь идёт именно о целенаправленных и заведомо намеренных действиях Киева против мирного населения.

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Андрей Бражников
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