На видео сняли налёт «Герани» и взрыв в логистическом центре ВСУ «Новая почта»

Российские военные нанесли удар беспилотником-камикадзе «Герань» по логистическому центру ВСУ «Новая почта» в районе Сум. Об этом сообщили в Минобороны РФ и опубликовали кадры атаки.

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В ведомстве уточнили, что объект использовался для доставки, хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов, а также их комплектующих. Удары наносились подразделениями войск беспилотных систем ВС РФ.

Совладелец компании «Новая почта» Владимир Поперешнюк ранее заявлял о поддержке украинских подразделений и участии в поставках техники, включая различные типы беспилотников и оборудование для них. Компания публично отчитывалась о финансировании производства дронов и сборе средств для ВСУ в рамках различных инициатив.

Ранее сообщалось о ночном ударе ВС РФ по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, включая структуры «Укргазпромбуда». Отдельно отмечается удар «Искандером» по АО «Укргазпромбуд». Это предприятие работает не только в гражданской сфере. На его площадке действуют нефтебаза и газовые скважины. Объект имеет двойное назначение. Тепловые сигнатуры подтверждают его поражение.