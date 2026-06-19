Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июня, 11:36

На видео сняли налёт «Герани» и взрыв в логистическом центре ВСУ «Новая почта»

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские военные нанесли удар беспилотником-камикадзе «Герань» по логистическому центру ВСУ «Новая почта» в районе Сум. Об этом сообщили в Минобороны РФ и опубликовали кадры атаки.

Видео © Минобороны РФ

В ведомстве уточнили, что объект использовался для доставки, хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов, а также их комплектующих. Удары наносились подразделениями войск беспилотных систем ВС РФ.

Совладелец компании «Новая почта» Владимир Поперешнюк ранее заявлял о поддержке украинских подразделений и участии в поставках техники, включая различные типы беспилотников и оборудование для них. Компания публично отчитывалась о финансировании производства дронов и сборе средств для ВСУ в рамках различных инициатив.

Новости СВО 19 июня: Освобождена Рай-Александровка, окружение ВСУ в Красном Лимане, Украине обещают удар возмездия за Москву
Новости СВО 19 июня: Освобождена Рай-Александровка, окружение ВСУ в Красном Лимане, Украине обещают удар возмездия за Москву

Ранее сообщалось о ночном ударе ВС РФ по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, включая структуры «Укргазпромбуда». Отдельно отмечается удар «Искандером» по АО «Укргазпромбуд». Это предприятие работает не только в гражданской сфере. На его площадке действуют нефтебаза и газовые скважины. Объект имеет двойное назначение. Тепловые сигнатуры подтверждают его поражение.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar