Зеленский заявил о прилёте более чем двух тысяч российских БПЛА за неделю

Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ за неделю выпустили по территории Украины около 2200 ударных беспилотников, более 1800 управляемых авиабомб и 87 ракет. По его словам, удары пришлись по объектам в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Одесской и Сумской областях.

На этом фоне, отметил Зеленский, важным стало то, что саммиты «Большой семёрки» и Евросовета прошли результативно и «дали новые взносы» для усиления защиты Украины. Он призвал реализовать все достигнутые договорённости как можно быстрее, особенно в части поставок ракет для систем противовоздушной обороны.

Ранее Life.ru писал, что российские ВКС нанесли удары по украинским пунктам управления БПЛА в Харьковской области, применяя бомбы ФАБ-500 с УМПК и ракету Х-39. Цели в районах Светлого и Нижней Журавки были выявлены разведкой, после чего экипажи нанесли авиаудары.