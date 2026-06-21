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21 июня, 10:03

Зеленский заявил о прилёте более чем двух тысяч российских БПЛА за неделю

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ за неделю выпустили по территории Украины около 2200 ударных беспилотников, более 1800 управляемых авиабомб и 87 ракет. По его словам, удары пришлись по объектам в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Одесской и Сумской областях.

На этом фоне, отметил Зеленский, важным стало то, что саммиты «Большой семёрки» и Евросовета прошли результативно и «дали новые взносы» для усиления защиты Украины. Он призвал реализовать все достигнутые договорённости как можно быстрее, особенно в части поставок ракет для систем противовоздушной обороны.

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Ранее Life.ru писал, что российские ВКС нанесли удары по украинским пунктам управления БПЛА в Харьковской области, применяя бомбы ФАБ-500 с УМПК и ракету Х-39. Цели в районах Светлого и Нижней Журавки были выявлены разведкой, после чего экипажи нанесли авиаудары.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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