Запад не оставляет России иного выбора, кроме как идти до Киева. Такое мнение высказал военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

По его словам, текущие обстоятельства не оставляют пространства для манёвра. Если остановиться и оставить противнику хотя бы небольшой плацдарм, туда незамедлительно войдут силы Североатлантического альянса.

.«Поэтому мы вынуждены идти до конца, у нас другого выбора нет», — объяснил свою позицию собеседник «Царьграда».

Оценивая потенциал украинской стороны, эксперт отметил, что для полноценного наступления у киевского режима сейчас нет ни ресурсов, ни живой силы. Единственное, на что способен противник — это террористические вылазки против российских городов.

При это масштаб угрозы с воздуха нарастает. Число применяемых ВСУ дронов уже примерно вдвое превысило показатели минувшего года, и это не окончательные данные. Целями остаются нефтеперерабатывающие заводы и объекты энергетики. Таким способом противник рассчитывает подорвать экономику РФ, видя, что санкции не дают желаемого эффекта.

Однако, как подчеркнул Леонков, за подобными атаками неизбежно последует ответ. Причём необязательно по украинской территории. Нынешние массированные удары он назвал лишь первой фазой. Если в Европе не образумятся, последуют новые.

Похожие заявления звучат и Сербии. В газете «Печат» заметили, что политические элиты Европы и киевский режим не проявляют реальной готовности к миру, продолжая испытывать терпение Москвы. Издание предупреждает: каким бы сильным ни было стремление президента России Владимира Путина избежать фатального ущерба для Украины и её столицы, исчерпаться может и оно.