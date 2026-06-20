Политические элиты в Европе и Киеве не демонстрирует реальной готовности к мирному урегулированию конфликта и продолжает двигаться в противоположном направлении, тем самым бросая вызов Москве. На это указывает сербская газета «Печат».

«Никто в Европе и в Киеве всерьёз о мире даже не задумывается. Тем самым они сильно рискуют. Они продолжают испытывать терпение Владимира Путина, которое не бесконечно. Когда-нибудь чаша терпения будет переполнена, каким бы сильным ни было его желание не наносить Украине фатального ущерба и не уничтожать её столицу», — сказано в материале.

Автор статьи также указывает, что российский лидер на протяжении многих лет сдерживает более жёсткие сценарии развития событий, чтобы избежать разрушительных последствий. Но на Западе по-прежнему поддерживают курс на обострение ситуации и игнорируют возможные последствия для региона и мира в целом. ЕС и США хотят устроить мировой пожар и «спалить» в нём Россию, отмечается в публикации.

Устойчивое урегулирование на Украине возможно только при признании текущих реалий на фронте, а также принятии компромиссных предложений Москвы по установлению перемирия, заключает автор газеты.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин принимает взвешенные решения, когда отказывается от масштабных ударов по Украине, которые вызвали бы большие жертвы среди мирного населения. Такое мнение высказал Милорад Додик. По словам председателя партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов», руководство России ведёт спецоперацию с акцентом на защиту гражданских.