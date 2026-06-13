Президент РФ Владимир Путин принимает взвешенные решения, когда отказывается от масштабных ударов по Украине, которые вызвали бы большие жертвы среди мирного населения. Об этом заявил Милорад Додик. По словам председателя партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов», руководство России ведёт спецоперацию с акцентом на защиту гражданских.

«Я думаю, президент Путин проявил большую мудрость в том, что он не допускает масштабных ударов, которые повлекли бы гибель многих мирных жителей», — приводит его комментарий ТАСС.

Додик подчеркнул, что цели российского лидера никогда не включали убийство мирного населения, несмотря на частые призывы «отвечать более жёстко». Он добавил, что спецоперация ведётся с большим вниманием к безопасности граждан.

Ранее Владимир Путин заявил, что Армия России сохраняет стратегическое преимущество на поле боя и продолжает продвижение. Он отметил — обстрелы и удары беспилотников со стороны ВСУ не изменят общей ситуации, и продвижение идёт по всем направлениям.