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Регион
13 июня, 11:06

Путин заявил, что никакие удары по России не помогут ВСУ на фронте

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент Владимир Путин на совещании по развитию Донбасса и Новороссии заявил, что российские войска удерживают на поле боя стратегическое преимущество и уверенно продвигаются вперёд. Никакие обстрелы и удары беспилотников со стороны ВСУ эту ситуацию не изменят.

«Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперёд и никакие обстрелы, и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют», — отметил глава государства.

Он также добавил, что продвижение российских войск идёт по всем направлениям.

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До этого Владимир Путин заявил, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области должны к 2030 году достичь общероссийского уровня по всем основным показателям.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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