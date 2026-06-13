Путин заявил, что никакие удары по России не помогут ВСУ на фронте

Президент Владимир Путин на совещании по развитию Донбасса и Новороссии заявил, что российские войска удерживают на поле боя стратегическое преимущество и уверенно продвигаются вперёд. Никакие обстрелы и удары беспилотников со стороны ВСУ эту ситуацию не изменят.

«Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперёд и никакие обстрелы, и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют», — отметил глава государства.

Он также добавил, что продвижение российских войск идёт по всем направлениям.

До этого Владимир Путин заявил, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области должны к 2030 году достичь общероссийского уровня по всем основным показателям.