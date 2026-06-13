Путин: Украина не может сдержать натиск ВС РФ и переходит к террору

Противник не в силах остановить продвижение российских войск в зоне СВО и всё чаще прибегает к тактике террора. Об этом на совещании по развитию воссоединённых субъектов РФ заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что Российская армия продвигается на всех направлениях специальной военной операции.

«Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам, наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту», — сказал президент.

Напомним, что сейчас российский президент Владимир Путин проводит совещание, посвящённое теме экономического развития Донбасса и Новороссии.