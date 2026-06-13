ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 10:56

Путин: Украина не может сдержать натиск ВС РФ и переходит к террору

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Противник не в силах остановить продвижение российских войск в зоне СВО и всё чаще прибегает к тактике террора. Об этом на совещании по развитию воссоединённых субъектов РФ заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что Российская армия продвигается на всех направлениях специальной военной операции.

«Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам, наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту», — сказал президент.

Путин напомнил о важности того, как человек проходит свой жизненный путь
Путин напомнил о важности того, как человек проходит свой жизненный путь

Напомним, что сейчас российский президент Владимир Путин проводит совещание, посвящённое теме экономического развития Донбасса и Новороссии.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar