Путин напомнил о важности того, как человек проходит свой жизненный путь

Президент России Владимир Путин отметил, что очень важно достойно пройти свой жизненный путь. Заявление прозвучало на встрече с участниками СВО в Кремле.

«Каждый человек когда-то заканчивает свой жизненный путь. Это естественный процесс. Важно, как человек прожил эту жизнь», — подчеркнул Путин.

12 июня в День России, президент Владимир Путин провёл в Кремле встречу с военнослужащими – участниками специальной военной операции, особо отметив, что этот праздник по праву можно считать и их днём. В ходе беседы глава государства подчеркнул ключевую, финальную роль штурмовых подразделений и пехоты в выполнении боевых задач, заявив, что все рода войск работают для того, чтобы поддержать их и минимизировать потери. Путин призвал бойцов без стеснения делиться своим мнением о происходящем на передовой, пообещал внимательно отнестись к их предложениям и дал поручение министру обороны Андрею Белоусову активнее внедрять технические разработки, поступающие непосредственно из зоны боевых действий.

Кроме того, президент сообщил, что численность российской группировки в зоне СВО превышает 700 тысяч человек, а также поднял вопрос об увековечивании памяти погибших героев и их будущем трудоустройстве после завершения конфликта.