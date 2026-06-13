Путин проводит совещание по развитию Донбасса и Новороссии в режиме ВКС

Накануне, в День России, глава государства провёл в Кремле ряд значимых мероприятий. В частности, российский лидер пообщался с военнослужащими, задействованными в специальной военной операции .

Кроме того, Владимир Путин принял участие в ежегодной церемонии вручения золотых медалей Героя Труда и государственных премий за 2025 год. Наградами были отмечены выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также заслуги в правозащитной и благотворительной деятельности.