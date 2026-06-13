ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 10:51

Путин проводит совещание по развитию Донбасса и Новороссии в режиме ВКС

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин открыл совещание, посвящённое социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии. Встреча проходит в формате конференц-связи.

Накануне, в День России, глава государства провёл в Кремле ряд значимых мероприятий. В частности, российский лидер пообщался с военнослужащими, задействованными в специальной военной операции.

Путин: Удары ВСУ не могут создать серьёзных проблем для экономики РФ
Путин: Удары ВСУ не могут создать серьёзных проблем для экономики РФ

Кроме того, Владимир Путин принял участие в ежегодной церемонии вручения золотых медалей Героя Труда и государственных премий за 2025 год. Наградами были отмечены выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также заслуги в правозащитной и благотворительной деятельности.

Всё о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar