Путин проводит совещание по развитию Донбасса и Новороссии в режиме ВКС
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин открыл совещание, посвящённое социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии. Встреча проходит в формате конференц-связи.
Накануне, в День России, глава государства провёл в Кремле ряд значимых мероприятий. В частности, российский лидер пообщался с военнослужащими, задействованными в специальной военной операции.
Кроме того, Владимир Путин принял участие в ежегодной церемонии вручения золотых медалей Героя Труда и государственных премий за 2025 год. Наградами были отмечены выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также заслуги в правозащитной и благотворительной деятельности.
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