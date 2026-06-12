Путин: Удары ВСУ не могут создать серьёзных проблем для экономики РФ

Удары ВСУ наносят российской экономике определённый урон, однако всё оперативно восстанавливается. Об этом на встрече с военнослужащими — участниками СВО в Кремле заявил президент Владимир Путин.

«Что касается экономики: ущерб, конечно, наносят нам, но у нас всё быстро восстанавливается», — отметил президент.

Глава государства заверил, что Украина не способна создать по-настоящему серьёзных проблем подобными действиями.

Защитить от таких атак может только крепкая противовоздушная оборона. Ранее Владимир Путин указал, что Россия будет и дальше модернизировать все виды своей ПВО. По его словам, одной из главных задач государства сейчас является именно борьба с беспилотниками.

Ранее Путин также подчеркнул, что методы защиты от налётов беспилотников являются одной из ключевых задач государства прямо сейчас. По его словам, над решением таких вопросов трудится огромное количество количество специалистов из самых разных сфер.